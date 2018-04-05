Португалия: дни музыки в Белене

В течение трех дней на различных площадках Беленского Культурного центра будет звучать живая музыка. В многочисленных и разнообразных концертах принимают участие как исполнители с мировым именем, так и молодые талантливые музыканты. Основное направление Фестиваля – западная классическая музыка.

Однако в рамках Фестиваля выступят также джазовые коллективы и музыканты экспериментального направления, пытающиеся соединить классическую музыку с другими музыкальными жанрами.

В перерывах между концертами прогуляйтесь по зданию Беленского Культурного центра - CCB, которое является великолепным образцом современной архитектуры Португалии, и отдохните в парке и на террасах с видом на реку.

Время проведения: с 26 по 29 апреля

Место проведения: Centro Cultural de Belém, Lisboa