Португалия: DocLisboa

Это девиз фестиваля DocLisboa, который посвящен документальным фильмам и их роли и потенциалу. Кино представляется здесь как практика, которая позволяет найти новые способы мышления и действия в мире, приобретая таким образом свободу, подразумевающую тесную взаимосвязь между искусством и политикой.

DocLisboa предлагает к просмотру фильмы, которые в конечном счете могут помочь нам понять мир, в котором мы живем, и найти в нем возможные силы для перемен.

Время проведения: с 18 по 28 октября

Место проведения: Lisboa - Culturgest, Cinema São Jorge, Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema, Cinema Ideal e Cinema City Campo Pequeno