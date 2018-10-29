Португалия: договоры с «мертвыми душами»

Понедельник, 29 Октябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: договоры с «мертвыми душами»

Трибунал судебного округа Мадейра вынес вердикт.

Трое человек - супружеская пара и мужчина - приговорены к тюремному сроку от трех до четырех лет (условно).

Также они были приговорены к выплате более 17.600 евро в рамках гражданских исков, поданных Мео и одной из компаний-посредников, которая уже произведена.

Ответчики обвинялись в создании схемы для фальсификации договоров на пользование мобильными телефонами, используя данные уже умерших людей.

Прокуратурой были предъявлены обвинения в шести преступлениях фальсификации и двух преступлениях квалифицированного мошенничества.

В период с февраля по апрель трое подсудимых фальсифицировали шесть договоров о присоединении к «OfficeBox» и «Pacotes de Empresas», что позволило им получить более 20 ноутбуков, более двух десятков карт широкополосного интернета и 50 разблокированных мобильных телефонов, которые они перепродавали третьим лицам.

Для своей аферы они использовали имена уже умерших лиц. Расследование было начато вследствие заявления, поданного сыном одного из них, когда он получил счета на оплату за оборудование и услуги от имени отца, который умер два года назад.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: договоры с «мертвыми душами»

      Трибунал судебного округа Мадейра вынес вердикт.

      Подробнее

    • Португалия: сколько стоит аренда для студентов

      Данные обнародовали различные платформы недвижимости.

      Подробнее

    • В Испании зафиксирована рекордно низкая температура

      На горнолыжном курорте Alto Campoo в Кантабрии в субботу утром была зарегистрирована самая низкая температура в Испании для 27 октября.

      Подробнее

    • Самое дорогое в мире оливковое масло - испанское

      Самое дорогое оливковое масло в мире стоит 130 евро за пол-литра, и производят его в Валенсии.

      Подробнее

    • В Италии создали стрит-арт рисунок, который очищает воздух

      В Риме создали самый огромный настенный рисунок с функцией очистки воздуха.

      Подробнее

    • Италия стала новой родиной для 5 млн легальных мигрантов

      В Италии в настоящее время живут около 5,3 млн человек легальных мигрантов.

      Подробнее

    • Две женщины провалились под землю в Турции

      Камера наблюдения в турецком Диярбакыре зафиксировала, как тротуар провалился под двумя женщинами.

      Подробнее

    • Умер корги английской королевы Елизаветы II

      Последняя из собак породы вельш-корги королевы Великобритании Елизаветы II скончалась в возрасте 12 лет.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья