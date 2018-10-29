Португалия: договоры с «мертвыми душами»

Трое человек - супружеская пара и мужчина - приговорены к тюремному сроку от трех до четырех лет (условно).

Также они были приговорены к выплате более 17.600 евро в рамках гражданских исков, поданных Мео и одной из компаний-посредников, которая уже произведена.

Ответчики обвинялись в создании схемы для фальсификации договоров на пользование мобильными телефонами, используя данные уже умерших людей.

Прокуратурой были предъявлены обвинения в шести преступлениях фальсификации и двух преступлениях квалифицированного мошенничества.

В период с февраля по апрель трое подсудимых фальсифицировали шесть договоров о присоединении к «OfficeBox» и «Pacotes de Empresas», что позволило им получить более 20 ноутбуков, более двух десятков карт широкополосного интернета и 50 разблокированных мобильных телефонов, которые они перепродавали третьим лицам.

Для своей аферы они использовали имена уже умерших лиц. Расследование было начато вследствие заявления, поданного сыном одного из них, когда он получил счета на оплату за оборудование и услуги от имени отца, который умер два года назад.