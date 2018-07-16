Португалия: доходы большинства казино - растут

Понедельник, 16 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: доходы большинства казино - растут

Информацию обнародовала Ассоциация португальских казино (Associação Portuguesa de Casinos, АРС).

Согласно им, в течение первых шести месяцев года валовые доходы от продажи игр 11 физических казино, работающих в стране, составили более 152 млн евро, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом на игровые автоматы пришлось более 125 млн евро, а на игры за столами (рулетка, баккара и покер) - 26,2 млн евро.

Лиссабон занимает лидирующее положение в секторе. Доходы от игр от нескольких казино, эксплуатируемой группой EstorilSol, принадлежащей StanleyHo из Макао, составили 42,2 млн долл., что на 1,7% больше, чем в предыдущем году. В частности, доходы казино Эшторила достигли 31,2 млн долл., увеличившись на 1,8%, а в Повоа-де-Варзинь - 22,3 млн долл., что представляет увеличение на 4,2%.

Что касается казино Эшпинью, эксплуатируемого Solverde, то рост доходов от игр в первом полугодии составил 9,1%, достигнув 24,1 млн евро.

Также в концессии группы Solverde, возглавляемой Мануэлем Виолаш, находятся три казино в Алгарве, общая сумма доходов которых составила 15,5 млн евро (+ 14,2%) - под влиянием пасхального периода и туристического движения за последние два месяца в регионе.

Вместе с тем, казино в Шавеш, также из группы Solverde, продемонстрировало снижение на 6%, до 3,4 млн евро.

В свою очередь, доходы казино Фигейра-да-Фош, эксплуатируемого компанией Amorim Turismo, достигли 7,2 млн евро, что на 7,3% больше, во многом благодаря инвестициям в новые слот-машины.

Казино Мадейры зарегистрировало доходы в 4,1 млн евро (-1,3%), Трои - 1,6 млн евро (-13,4%).

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