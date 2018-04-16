Португалия: доходы, которые необходимо задекларировать в IRS

Тогда вы должны подать вместе с лицевой стороной налоговой декларации (modelo 3) и, при наличии, другими приложениями, приложение J (Anexo J- Rendimentos obtidos no estrangeiro).

ANEXO J ПРЕДНАЗНАЧАЕТСЯ ДЛЯ:

1) декларирования доходов, полученных резидентами Португалии за пределами территории страны;

2) идентификации накопительных счетов (contas de depósitos) или аккредитивов (títulos), открытых (резидентами или нерезидентами Португалии) в финансовых учреждениях, находящихся вне территории Португалии.

Для целей налогообложения считаются резидентами Португалии лица, которые:

- проживали в Португалии в течение года более 183 дней - подряд или в совокупности;

- проживали в Португалии в течение года менее 183 дней, но имели на 31 декабря года, за который подается налоговая декларация, личное жилье в этой стране, которое намерены сохранять за собой для проживания.

В свою очередь, считаются нерезидентами (облагаются налогами как нерезиденты) лица, которые:

- отсутствовали в Португалии более 183 дней в году или

- представили доказательства того, что большинство их заработков не было связано с Португалией.

Документы - оригиналы или заверенные фотокопии, подтверждающие все внесенные в Anexo J данные, в том числе об уплате налогов за границей, выданные местной налоговой службой, должны быть направлены по почте в отделение финансов по месту регистрации налогоплательщика в Португалии.

Однако подтверждающие документы о некоторых доходах, а также доходах, полученных в определенных странах, должны быть отправлены в Direção de Serviços do IRS (DSIRS) по адресу Av. Eng. Duarte Pacheco, n.º 28, 6.º, 1099-013 Lisboa. Речь, в частности, идет о доходах, указанных под кодами 410, 415 и 422, а также, к примеру, временной и пожизненной ренте, полученной в Канаде (код 419).

КАК ЗАПОЛНЯТЬ

В строке 2 (01) указывается год, за который подается декларация.

В строке 3 (02) указывается индивидуальный номер налогоплательщика sujeito passivo A (если декларацию подает один человек или, в случае супругов - супруга), в окне 3 (03) - sujeito passivo В (супруги).

В строке 3A (04) указывается конкретный получатель доходов, т.е. sujeito passivo A или sujeito passivo В.

В строке 4 вписываются доходы-брутто по различным категориям, полученным за пределами Португалии:

по категории A - от наемного труда (trabalho dependente) - коды 401 и 402 (доходы, полученные госслужащими);

по категории H - от пенсий (pensões) - код 416; пенсий гослужащим (pensões publicas) - код 417; временных или пожизненных рент (rendas temporárias e vitalícias) - код 419;

по категории B - от различных видов труда в качестве независимого предпринимателя - коды 403, 404, 405 и 406;

по категории E - от размещения капиталов (rendimentos de capitais) - коды 407, 408, 409, 410, 411, 418, 420, 422 и 423;

по категории F - от доходов от недвижимости (rendimentos prediais) - код 412;

по категории G - от доходов по движимому имуществу (mais-valias e outros incrementos patrimoniais) - коды 413, 414 и 415.

Если доходы получены не в евро, а в другой валюте, то указывается конвертированная сумма согласно обменному курсу евро на 31 декабря года, за который подается декларация. Он публикуется на сайте Центробанка Португалии.

Также необходимо указать:

обязательные отчисления, сделанные с полученных доходов в местные режимы социального страхования;

доходы-брутто, до вычета налогов и других отчислений;

в третьей колонке - налоги, уплаченные за границей;

при наличии - авансовые платежи, сделанные в Португалии в счет уплаты конечного налога (pagamento por conta). В этом случае нужно указать наименование организации, произведшей налоговый вычет.

Напомним, что между Португалией и рядом стран, в частности, Россией и Украиной, заключен договор об избежании двойного налогообложения, в связи с чем налоги, уплаченные в России (Украине), вычитаются из налога (colecta total), который вам насчитают к уплате в Португалии.

Конвенция между правительством Российской Федерации и правительством Португальской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы была заключена 29 мая 2000 г. и начала действовать 1 марта 2003 года.

Настоящая Конвенция применяется к лицам, которые являются резидентами одного или обоих государств и применяется к следующим налогам:

А) применительно к Португалии:

- подоходный налог с физических лиц;

- корпоративный подоходный налог;

- местный дополнительный корпоративный подоходный налог;

B) применительно к Российской Федерации:

- налог на прибыль (доход) предприятий и организаций;

- подоходный налог с физических лиц.

- В строке 5 указываются накопительные счета (contas de depósitos) или аккредитивы (títulos), открытые в финансовых учреждениях, не находящихся на территории Португалии. Для этого нужно использовать следующие элементы:

- IBAN – Internacional Bank Account Number - международный номер банковского счета (максимум 34 символа);

- BIC – Bank Identifier Code - идентификационный банковский код (максимум 11 символов).

- В строке 6 указываются дополнительные сведения по доходам, полученным за границей.

- В первой колонке (número do quadro do campo 4) указывается код доходов, который вы ранее вписали в строку 4, к примеру, для пенсий это 416;

- во второй колонке (instalação fixa) для доходов под кодами 403, 404 и 405 нужно пометить значком X, есть или нет у получателя доходов постоянное торговое, промышленное или т.п. заведение;

- в третьей колонке следует указать код страны, где были получены доходы. К примеру, код России - 643, Украины - 804, Молдавии - 498. Полный список кодов указан в инструкции;

- в четвертой колонке следует указать размер доходов, полученных в стране под указанным кодом;

- в пятой колонке нужно указать налоги, уплаченные в стране под указанным кодом.

Колонка «No país do agente pagador/Diretiva da poupança n.º 2003/48/CE» должна заполняться только лицами, имевшими доходы по коду 418.

- В строке 7 указываются доходы по кодам 401, 402, 412, 416 и 417, полученные в предыдущие годы и задекларированные в строке 4, - с целью смягчения налоговой ставки. Нужно указать код графы, указанной в строке 6 (601, 602, 603 и т.д.), сумму этих доходов и количество лет, за которые они получены.

- В строке 8 (поля 801 и 802) указываются идентификационные налоговые номера организаций, которые произвели вычеты налогов в Португалии, и их суммы.

В заключение отметим, что Anexo J является индивидуальным, т.е. может содержать данные о доходах, касающиеся лишь ОДНОГО налогоплательщика (т.е. супруг/а заполняет свое Anexo J, если это применимо к случаю, отдельно).