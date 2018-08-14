Португалия: доходы от туризма в июне выросли на 7,5 процентов

По данным Национального института статистики (INE), это на 7,5% больше, чем в предыдущем месяце.

Несмотря на серьезный рост, аналитики отмечают колебания динамики: ведь в мае рынок вырос на 10,4%, а в июне - на 7,2%.

INE зафиксировал увеличение доходов в столичном регионе Лиссабона (13,1% от общего дохода и 15,5% в жилищном секторе) и на Севере страны (11,9% и 13,0% соответственно).

Количество ночевок иностранцев в Португалии снизилось на 7,2%, тогда как среднее число ночевок у местных жителей составило 66,7% (в среднем 2,97 ночи, что означает незначительный рост на 0,2%), добавляет INE.