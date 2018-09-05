Португалия: доходы от туризма

По данным Всемирной туристской организации, в 2017 году доходы Португалии достигли 15 млрд долл., что на 4 миллиарда больше, чем в предыдущем году.

Первое место среди стран Южной Европы заняла Испания с доходом в 68 млрд долл., опередив Италию с общим доходом в 44 млрд долл. и Турцию с 22 миллиардами.

В рейтинге доходов, охватывающих всю Европу, Испания также занимает первое место. Франция - на второй позиции с 60,6 млрд долл., далее следует Великобритания с доходами 51,2 млрд долларов.

Что касается въезда туристов, Испания лидирует с 81,8 миллиона гостей. В то же время, Португалию посетили около 20,6 миллиона человек.

По данным Всемирной туристской организации, в 2017 году Португалия занимала долю на европейском рынке в 3,3% от европейского рынка, достигнув одного из самых высоких показателей доходов.

В мировой перспективе в прошлом году доходы от туризма увеличились на 6,8% по сравнению с 2016 годом, достигнув, в общей сложности, 84 млн долларов. Это самый высокий рост с 2009 года.