Португалия должна сделать ставку на инновации

Вторник, 20 Февраль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия должна сделать ставку на инновации

Об этом заявил премьер-министр Антониу Кошта на заключительном заседании презентации «Дорожной карты инноваций» в Матозиньюш.

«Если мы хотим иметь экономику, которая продолжит расти устойчивым образом - на основе инвестиций, если мы хотим иметь больше и лучше рабочих мест, если мы хотим, чтобы экспорт увеличился с 43 до 50% от нашего ВВП, то именно на инновации нужно сделать ставку», - заявил глава правительства

Также Антониу Кошта подчеркнул важность законов, утвержденных в Совете министров. «Стратегия и набор утвержденных документов, которые ознаменовали начало «Дорожной карты инноваций», означает государственную приверженность правительства инновациям в качестве основного двигателя нашего развития», - заявил премьер-министр.

Министр объявил о трех целях для Португалии на следующее десятилетие, которое «должно стать периодом сближения с Европой»: в 2030 году «девять из десяти португальцев должны пользоваться интернетом», также необходимо повысить интенсивность инвестиций в инновации и развитие и квалификацию кадров.

Антониу Кошта заявил, что в планах правительства - добиться, чтобы к 2030 году 60% молодых людей в возрасте около 20 лет получали высшее образование (сегодня показатель составляет порядка 40%).

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