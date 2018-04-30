Португалия: домашнее насилие пресечено на месте

Полицейские выехали на место происшествия по сигналу о ссоре между мужем и женой. «По прибытии стражи порядка увидели несколько человек, которые находились в непосредственной близости от заброшенного здания, из которого доносились крики», - говорится в заявлении.

Когда полицейские вошли в здание, то увидели мужчину, который «крепко сжимал жертву, лежащую на полу, и вел себя крайне агрессивно».

Подозреваемый, 37 лет, был немедленно обездвижен и задержан за домашнее насилие. Пострадавшей, хотя и она подверглась нападению со стороны своего мужа, госпитализация не потребовалась.