Португалия: домашнее насилие пресечено на месте

Понедельник, 30 Апрель 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: домашнее насилие пресечено на месте

Информацию обнародовала PSP Сетубала.

Полицейские выехали на место происшествия по сигналу о ссоре между мужем и женой. «По прибытии стражи порядка увидели несколько человек, которые находились в непосредственной близости от заброшенного здания, из которого доносились крики», - говорится в заявлении.

Когда полицейские вошли в здание, то увидели мужчину, который «крепко сжимал жертву, лежащую на полу, и вел себя крайне агрессивно».

Подозреваемый, 37 лет, был немедленно обездвижен и задержан за домашнее насилие. Пострадавшей, хотя и она подверглась нападению со стороны своего мужа, госпитализация не потребовалась.

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