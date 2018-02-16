Португалия: дополнительный день от «Финансов»

Однако в связи с многочисленными «техническими» проблемами на портале налоговой службы в этот день, вызвавшими массу жалоб, было решено продлить срок-лимит еще на один день, 16 февраля.

Напомним, что налогоплательщикам абсолютно необходимо проверить и подтвердить свои счета-фактуры за 2017 года на портале «Финансов» в разделе e-fatura, ибо они послужат основой для вычетов из подоходного налога (IRS) за последний год.

В свою очередь, подтверждение или изменение налогоплательщиками данных о составе семьи («comunicação do agregado familiar») и другой важной личной информации (к примеру, об альтернативном проживании иждивенцев - детей разведенных родителей, когда родительские права, по договору об урегулировании, осуществляются совместно) необходимо для возможности автоматической подачи IRS или предварительного заполнения «Финансами» «модели 3» с учетом этих обновленных персональных элементов.

Также пятница, 16 февраля - предельный срок для предоставления периодической декларации по НДС за 4 квартал 2017 года.