Португалия: дорогие свет и газ

Согласно им, с точки зрения паритета покупательной способности, Португалия имеет самые высокие цены на газ в ЕС и занимает второе место по ценам на электроэнергию. Португалию по дороговизне электроэнергии опережает лишь Германия.

Цифры статистического бюро в Брюсселе показывают, что с точки зрения паритета покупательной способности и по сравнению с ценами на другие потребительские товары Германия, Португалия, Бельгия, Румыния и Польша являются странами, где потребители платят больше всего за свет в конце месяца. В противоположной части списка значатся такие страны, как Финляндия, Люксембург и Голландия.

По данным Евростата, средние цены на энергоносители в Европейском союзе в 2017 году оставались практически стабильными по сравнению с предыдущим годом, с минимальным снижением на 0,2% цен на электроэнергию и 0,5% - на газ. В среднем во второй половине 2017 года португальцы платили 22,3 евро за 100 кВтч электроэнергии, что означает снижение на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В тот же период потребители в Германии платили 30,5 евро за те же 100 кВтч, в Дании - 30,1 евро, Бельгии - 28,8 евро, Ирландии - 23,6 евро.

В свою очередь, самые низкие цены на электроэнергию в ЕС зарегистрированы в таких странах, как Болгария (9,8 евро за 100 кВтч), Литва (11,1 евро) и Венгрия (11,3 евро).

Средняя цена на электроэнергию в Европейском союзе составила 20,5 евро за 100 кВтч, говорится в сообщении Евростата.

Что касается доли налогов и других сборов, влияющих на среднюю цену за свет в Португалии, она достигает 52% (третий по величине процент в Европейском союзе и значительно выше среднего значения (40%) в 28 государствах-членах). То есть более половины счета, оплачиваемого португальскими потребителями в конце месяца, относится к налоговой нагрузке. Только в Дании и Германии налоги, отраженные в ценах на электроэнергию, выше, чем Португалии, и составляют, соответственно, 69 и 55%. Мальта - страна с самой низкой налоговой нагрузкой в тарифах на электроэнергию: всего 5%.

Что касается цен на газ, Португалия возглавляет список стран по дороговизне с учетом паритета покупательной способности. После «чемпиона по ценам на газ» следуют Испания, Италия, Швеция и Чехия. В свою очередь, Люксембург, Великобритания и Бельгия - страны, где потребители платят за газ меньше всего по сравнению с ценами на другие товары народного потребления.

В период с июня по декабрь прошлого года португальцы платили 8 евро за 100 кВт/ч (в ряде стран ЕС принято рассчитывать потребление газа не в кубометрах, а в кВт/ч. - Прим.). Жители Швеции платили 11,3 евро, Дании - 8,8 евро, Испании и Италии - 8,7 евро, а Нидерландов - 8,2 евро В среднем по Европе тариф составлял 6,3 евро за 100 кВт/ч.

Налоги и сборы составляли 27% в фактурах за газ португальских потребителей, по аналогии со среднеевропейскими показателями. Налоговая нагрузка в тарифах на газ является самой высокой в Дании (56%), Нидерландах (51%), Швеции и Румынии (по 43%).