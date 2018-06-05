Португалия: досрочные пенсии снова урежут

Но при возрасте минимум 60 лет и стаже 40 лет возможен досрочный выход на пенсию.

Вместе с тем, при этом применяются штрафные санкции в виде сокращения размера пенсии.

Для расчета сокращений, применяемых к досрочным пенсиям, правительство Португалии использует такой показатель, как средняя продолжительность жизни (esperança média de vida, EMV) жителей страны по достижении возраста 65 лет.

По данным Национального института статистики (INE), в результате увеличения EMV у работников, вышедших на пенсию досрочно в 2018 году, пенсия будет урезана на 14,5% за счет т.н. fator de sustentabilidade - фактора устойчивости системы социального страхования.

Согласно данным INE, EMV ожидаемая EMV в возрасте 65 лет достигла, для населения в целом, 19,45 года. Что касается данных по половому признаку, то по достижении 65 лет мужчины могут рассчитывать прожить еще 17,55 лет, а женщины - 20,81, что составляет прирост, соответственно, 1,39 года и 1,26 года за последние десять лет.

Исполнительная власть рассчитывает fator de sustentabilidade, применяемый к досрочным пенсиям, предоставленным в 2018 году, исходя из эволюции EMV в период с 2000 по 2007 годы.

Помимо сокращения пенсий за счет этого фактора, работникам, выходящим на пенсию досрочно, размер выплат сокращается на 0,5% за каждый месяц (или 6% в год), недостающий для достижения официального пенсионного возраста, который также растет в зависимости от EMV.