Португалия: Дост вернулся в «Спортинг»

Голландский нападающий Бас Дост вернулся в португальский футбольный клуб «Спортинг» спустя месяц после разрыва контракта.

29-летний форвард согласовал со «Спортингом» контракт до 2022 года.

В июне 2018 года Дост покинул команду после того, как на базу «Спортинга» проникли 50 фанатов и атаковали футболистов с использованием различных металлических предметов. В результате инцидента у Доста образовались раны на голове, ему пришлось накладывать швы, пишет russian.rt.com.