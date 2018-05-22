Португалия: доступ к счетам - разрешен

Парламент одобрил, в общем и целом, большинством голосов (фракция PSD голосовала против, депутаты от CDS-PP - воздержались) правительственные предложения, которые позволят налоговым органам получить автоматический доступ к банковским счетам резидентов Португалии (лиц, проживающих на национальной территории в течение года более 183 дней - подряд или в совокупности. - Прим.), имеющих на балансе более 50 тыс. евро.

Таким образом, все банки должны ежегодно (в июне) сообщать в Налоговое управление обо всех банковских счетах, остаток на которых (на 31 декабря) превышал 50 тыс. евро.

Теперь одобренные предложения должны пройти обсуждение в комитете по бюджете, финансам и административной модернизации.

По мнению государственного секретаря по налоговым вопросам Антониу Мендонса Мендеша, «одобренные предложения не означают «вторжение» в частную жизнь граждан, а являются еще одной чрезвычайно важной мерой в борьбе с мошенничеством и уклонением от уплаты налогов, отмыванием денег, а также по предотвращению терроризма».

Чиновник рассказал, что «в настоящее время, когда налогоплательщик приобретает автомобиль стоимостью более 50 тыс. евро или прогулочное судно стоимостью выше 25 тыс. евро, он должен отчитываться об этом, но это не ставит кого-либо под подозрение, если эти покупки совместимы с соответствующими задекларированными доходами».