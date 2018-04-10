Португалия: доступная аренда в Лиссабоне

Вторник, 10 Апрель 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: доступная аренда в Лиссабоне

О новой программе - Programa Renda Acessível - рассказал мэр Лиссабона Фернанду Медина.

В интервью Diário de Notícias столичный градоначальник заявил, что «Лиссабонский муниципалитет намерен подписать протокол со Службой социального страхования (Segurança Social, SS), позволяющий выделить недвижимость в столице, принадлежащую сегодня SS, под доступную аренду со стоимостью от 150 до 600 евро. Речь идет как о квартирах, так и о комнатах для студентов вузов. Таким образом муниципалитет намерен обеспечить жильем более 1.100 человек».

Фернанду Медина уточнил, что «стоимость аренды квартир типологий T0 и T1 cоставит около 150-200 евро в месяц, а Т3-T4 - от 400 до 600 евро».

Что касается местонахождения квартир, то речь идет о «благородных районах города», таких как Аvenida Estados Unidos da América, Аvenida da República, и таких районах, как Entrecampos, где у SS есть десять зданий.

«Десять зданий в центральных районах Лиссабона позволят нам иметь в распоряжении более 200 квартир и около 200 комнат для студентов университетов», - заявил Фернанду Медина, добавив, что Лиссабонский  муниципалитет намерен подписать протокол «очень скоро, чтобы затем провести ремонт квартир».

Финансирование - на сумму 17 млн евро - будет осуществляться муниципалитетом. Цель состоит в том, чтобы первые дома или комнаты, по оценкам мэра, были доступны уже в следующем году.

Напомним, что Программа доступной аренды (Programa Renda Acessível) была представлена в апреле 2016 года и предусматривает создание партнерских отношений между муниципалитетом и частным сектором: в то время как первая сторона предоставляет землю и здания, являющиеся ее собственностью, задача второй - строить или восстанавливать. В целом программа предусматривает возможность сдачи в аренду 6 тысяч жилых помещений в 15 районах.

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