Португалия: ДТП со студентами

Около 17.56 водитель пассажирского автобуса по не понятным пока причинам не справился с управлением, после чего машина съехала в кювет и опрокинулась.

В автобусе следовали 49 человек, в основном это молодые люди в возрасте от 18 до 23 лет - жители г. Ковилья, учащиеся Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto, которые возвращались из поездки в Испанию. В результате ДТП погиб 20-летний юноша, четыре человека получили тяжелые травмы и были доставлены в госпитали Абрантеша и Порталегре. 24 человека получили незначительные травмы, 14 из них также были отправлены в госпиталь.

На месте происшествия находились 99 сотрудников полиции и спасательных служб, 41 транспортное средство и одно воздушное средство (вертолет INEM). Движение транспорта было перекрыто в обоих направлениях.

Изучением обстоятельств ДТП занимается подразделение по расследованию преступлений на автодорогах GNR (NICAV).