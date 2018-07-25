Португалия: джаз в Августе

Среда, 25 Июль 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: джаз в Августе

Посетите концерты джазовой музыки под открытым небом на фестивале «Джаз в Августе», который проходит в Фонде Галуста Гулбенкяна в Лиссабоне.

На «Джазе в Августе» Вы познакомитесь с различными направлениями джазовой музыки, Вас ждет необычная программа, которая отличается от программ основных джазовых фестивалей мира.

Место проведения: Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa

Время проведения: до 5 августа

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • «Атлетико» пополнился португальским полузащитником

      Испанский «Атлетико» объявил о подписании португальского полузащитника Желсона Мартинша.

      Подробнее

    • Португалия: джаз в Августе

      Посетите концерты джазовой музыки под открытым небом на фестивале «Джаз в Августе», который проходит в Фонде Галуста Гулбенкяна в Лиссабоне.

      Подробнее

    • Стрельба в Испании: один человек погиб, еще один ранен

      Каталонская полиция начала расследование по делу об убийстве мужчины, которого застрелили в машине на одной из улиц района Сант-Марти в Барселоне.

      Подробнее

    • Аренда жилья в Испании подорожала на 2,4%

      Во втором квартале 2018 года стоимость аренды жилья в Испании увеличилась на 2,4%.

      Подробнее

    • Италия: "Ювентус" выпустил баскетбольную форму

      Туринский "Ювентус" представил баскетбольную форму, которая доступна в официальном магазине клуба.

      Подробнее

    • В Италии зацвела долина Кастеллуччо ди Норча

      Природный фестиваль развернулся в Италии.

      Подробнее

    • Американец выиграл в лотерею полмиллиарда долларов

      Житель штата Калифорния выиграл в лотерею полмиллиарда долларов.

      Подробнее

    • Мексиканец забил гол ударом с 40 метров

      Мексиканский футболист, выступающий за клуб «Минерос де Сакатекас», Франциско Ривера забил гол дальним ударом в ворота «Леона» в матче кубка Мексики.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda