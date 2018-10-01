Португалия: Джорджина поддержала Роналду

Понедельник, 01 Октябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: Джорджина поддержала Роналду

Возлюбленная Роналду призналась в любви футболисту после обвинений в изнасиловании.

Возлюбленная португальского форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес публично поддерживала звезду португальского футбола после обвинений того в изнасиловании в отеле в Лас-Вегасе, сообщает The Sun.

Джорджина Родригес опубликовала пост в своем инстаграм-аккаунте, в котором призналась в любви капитану сборной Португалии, пишет gazeta.ru.

Ранее немецкое издание Der Spiegel опубликовало материал, в которой некая Кэтрин Майорга обвинила футболиста в изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Потерпевшая заявила, что до сих пор она молчала из-за того, что заключила с Роналду соглашение о внесудебном решении конфликта, по условиям которого получила 375 тысяч долларов.

Сообщалось, что адвокаты Роналду подадут в суд на Der Spiegel за статью об изнасиловании.

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