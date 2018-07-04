Португалия: EDP Cool Jazz

Отличное сочетание и высокое качество - таков девиз фестиваля «Cool Jazz», который представляет лучших певцов и музыкантов нашего времени в красивейших местах совсем недалеко от Лиссабона.

Воспользуйтесь случаем, чтобы до и после концертов ознакомиться с районом, который в прошлом служил местом отдыха королей и знати. Достопримечательностей здесь более чем достаточно. Впечатляющие дворцы и музеи, оживленные или же, наоборот, спокойные пляжи, хорошие рестораны и море развлечений не отпустят вас так скоро.

Время проведения: с 11 по 31 июля

Место проведения: Hipódromo Manuel Possolo - Cascais