Португалия: EDP Lisboa - Марафон

Вторник, 02 Октябрь 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: EDP Lisboa - Марафон

В октябре проводится Лиссабонский марафон, который всегда проходит вдоль берега реки и океана на фоне великолепной панорамы.

Марафон протяжённостью 42 км стартует в Кашкайше, следует по Прибрежной дороге (Estrada Marginal) сначала вдоль океана, а затем вдоль реки, и финиширует в Лиссабоне в Парке наций.

Мероприятие также включает два соревнования на более короткие дистанции, что делает его доступным для всех участников. Полумарафон стартует от моста Васко да Гама и следует по маршруту длиной около 21 км, который также финиширует в Парке наций. Это возможность пробежать по одному из крупнейших мостов Европы в тот единственный день, когда автомобили отдают дорогу людям.

Одновременно проходит мини-марафон протяжённостью около 8 км, которые соответствуют последнему отрезку двух других соревнований. В мини-марафоне, где каждый может бежать или просто идти пешком в соответствии со своими возможностями, принимает активное участие широкая публика, так как здесь главная цель – участие и общение.

Время проведения: 14 октября

Место проведения:  Cascais / Lisboa

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