Португалия: экспозиция «Растения и Люди»
Национальный Музей Естествознания Лиссабонского Университета представляет экспозицию «Растения и Люди».
Научной базой для выставки послужили исследования тропической этноботаники о местных традициях использовании флоры. На выставке представлены этноботанические и этнографические экспонаты, фотоматериалы и фильмы из коллекций Института Научных Исследований Тропиков и Национального Музея Естествознания (MUHNAC).
Таким образом, выставка приглашает узнать, как Человек, на протяжении всей истории, использовал растения в таких сферах, как медицина, эстетика, искусство, питание.
Время проведения: до 31 декабря 2018 года
Место проведения: Museu Nacional de História Natural e da Ciência, Lisboa