Португалия: экспозиция «Растения и Люди»

Научной базой для выставки послужили исследования тропической этноботаники о местных традициях использовании флоры. На выставке представлены этноботанические и этнографические экспонаты, фотоматериалы и фильмы из коллекций Института Научных Исследований Тропиков и Национального Музея Естествознания (MUHNAC).

Таким образом, выставка приглашает узнать, как Человек, на протяжении всей истории, использовал растения в таких сферах, как медицина, эстетика, искусство, питание.

Время проведения: до 31 декабря 2018 года

Место проведения: Museu Nacional de História Natural e da Ciência, Lisboa