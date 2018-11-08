Португалия: экстренный контакт в случае инсульта

Это тяжелое заболевание головного мозга остается одной из основных причиной смерти и инвалидности в Португалии.

Каждый час инсульт (Acidente Vascular Cerebral, AVC) случается в стране у трех человек, при этом один из них - приводит к смерти.

«Вместе с тем, инсульт излечим, и его следует рассматривать как чрезвычайную ситуацию», - предупреждает врач Жозе Каштру Лопеш, президент Португальского общества AVC (SPAVC).

Специалист поясняет, что AVC происходит при повреждении кровеносного сосуда в циркуляции центральной нервной системы, чаще в головном мозге, но также в других структурах, таких как мозжечок, ствол головного мозга или, редко, спинной мозг. Своевременность диагностики и лечения является ключом к сокращению последствий, вызванных этой коварной болезнью.

Ежегодно AVC затрагивает около 30 тысяч жителей Португалии, особенно в возрасте до 65 лет. Среди факторов риска AVC - гипертензия, диабет, высокий уровень холестерина, аритмия, курение, ожирение, злоупотребление алкоголем.

У молодых людей инсульт более связан с наследственными или приобретенными сосудистыми изменениями, кардиоэмболизмом, гиперкоагуляцией, курением, употреблением алкоголя, запрещенных наркотиков, метаболическими заболеваниями, преждевременным атеросклерозом и, возможно, мигренью.

В частности, употребление кокаина и метамфетамина может стать причиной инсульта из-за гипертонии, вазоспазма или васкулита. Кроме того, инсульт могут вызвать иные наркотики, такие как героин и другие опиаты, марихуана, синтетические каннабиноиды. Использование оральных контрацептивов, по некоторым исследованиям, также связано с инсультом.

Жозе Каштру Лопеш предупреждает, что «инсульт может случиться с любым человеком, в любом возрасте, в любое время, поэтому так важно быстро отреагировать на три предупреждающих знака: трудности в разговоре; перекос в лице (отклонение рта в сторону); отсутствие силы в одной руке. В этом случае следует немедленно позвонить в службу скорой помощи 112. Посредством линии Via Verde AVC, которая будет задействована при звонке на 112, пациентов смогут быстро доставить в больницы, способные обеспечить адекватную помощь».

Как поясняет президент SPAVC, «существует терапевтическое «окно» для лечения инсульта, т. е. оптимальное время для вмешательства, чтобы минимизировать повреждение центральной нервной системы. Продолжительность этого «окна», в большинстве сдучаев, составляет несколько часов, что определяет потребность в скорости действий при остром AVC. Неспособность оказать помощь пациентам в этот период может привести к смерти или высокой степени инвалидности».

По всей Португалии насчитывается 28 подразделений с мультипрофессиональными бригадами, специализирующихся на лечении инсульта (Unidades de Acidente Vascular Cerebral, UAVC). В настоящее время это лучшее место для лечения пациентов с острым инсультом, при этом «самые последние показания состоят в том, что реабилитационное лечение должно начинаться рано, наряду с терапией и вторичной профилактикой».