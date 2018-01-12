Португалия: еще один шаг в борьбе с преступностью

В «ближайшие месяцы» Уголовная полиция приобретет программное обеспечение, позволяющее удаленно собирать данные, хранящиеся на мобильных телефонах.

Соответствующее санкционирование на приобретение со стороны правительства, с выделением 2,9 млн евро, опубликовано в Diário da República. На 30% система будет финансироваться на 30% из фондов ЕС.

Покупка данной системы обосновывается необходимостью «оснастить Уголовную полицию адекватными техническими средствами для предотвращения и пресечения организованной транснациональной преступности», в частности, «терроризма, торговли людьми, киберпреступности, финансово-экономических преступлений». Также это будет «способствовать сотрудничеству как с другими государствами-членами, так и с третьими странами».

Сбор данных должен быть выполнен «в соответствии с правовыми процедурами».