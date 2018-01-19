Португалия: «Эшторил» и «Порту» доиграют прерванный матч 21 февраля

Матч 18-го тура чемпионата Португалии по футболу между «Эшторилом» и «Порту» был отменен из-за угрозы обрушения одной из трибун стадиона. Об этом сообщает пресс-служба «Порту».

На своей официальной странице в Twitter «Порту» опубликовал фото со стадиона в Эшториле, на которых изображены трещины в стенах и конструкциях арены.

В перерыве игры на одной из бетонных конструкций трибуны была замечена большая трещина, в целях безопасности зрители были эвакуированы на поле, а затем организовано покинули стадион. Главный арбитр матча в перерыве встречи принял решение прервать игру при счете 1:0 в пользу «Эшторила». О дате переноса встречи будет объявлено позднее, пишет ТАСС.

Арена «Эшторила» носит название «Стадион Антонио Коимбра да Мота» и была построена в 1938 году. В 2010-м стадион был реконструирован, он вмещает восемь тысяч зрителей.

В текущем чемпионате Португалии «Эшторил» занимает последнее 16-е место, имея в активе 12 очков после 17 матчей. «Порту» идет на второй строчке, набрав 45 очков. Лидирует в чемпионате лиссабонский «Спортинг», на счету которого 46 очков после 18 игр.