Португалия: этап Кубка Наций по конкуру в Лиссабоне
В мае в Лиссабоне пройдет этап Кубка Наций по конкуру.
Эти соревнования входят в десятку лучших конных состязаний в мире. Лиссабонский конкур является одним из этапов Кубка Наций и Пиренейского Кубка.
Кубок Наций как соревнования за место в Суперлиге Кубка Наций Самсунг является важнейшим командным соревнованием по конкуру.
Время проведения: с 31 мая по 3 июня
Место проведения: Hipódromo do Campo Grande, Lisboa
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