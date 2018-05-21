Португалия: этап Кубка Наций по конкуру в Лиссабоне

Эти соревнования входят в десятку лучших конных состязаний в мире. Лиссабонский конкур является одним из этапов Кубка Наций и Пиренейского Кубка.

Кубок Наций как соревнования за место в Суперлиге Кубка Наций Самсунг является важнейшим командным соревнованием по конкуру.

Время проведения: с 31 мая по 3 июня

Место проведения: Hipódromo do Campo Grande, Lisboa