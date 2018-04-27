Португалия: «Евровидение» запретило мячики и клейкую ленту

Пятница, 27 Апрель 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: «Евровидение» запретило мячики и клейкую ленту

В этом году песенный конкурс «Евровидение» будет проходить в Лиссабоне, столице Португалии.

В связи с этим организаторы мероприятия явили миру список предметов, которые ни под каким предлогом нельзя будет пронести на живые концерты.

В списке запрещенных вещей было многое из того, что вполне ожидали увидеть там пользователи Всемирной паутины. Например, ножи, шприцы, огнестрельное оружие, пиротехнические средства, токсины, а также еда, посуда и бутылки с жидкостью, объем которых превышает 100 миллилитров. Однако некоторые предметы из списка удивили и даже рассмешили юзеров. Это касалось лестницы, мячиков для гольфа, клейкой ленты и даже тележки из супермаркета, пишет vladtime.ru.

Многие пользователи не смогли удержаться от саркастических замечаний и шуток. «Как же теперь делать покупки в супермаркете? Неужели придется нести весь припасенный набор бомжа в руках?», - пишут более мирные фолловеры. Однако другие были даже возмущены. «Дикий список, - делятся они впечатлениями с товарищами, - очевидно эти вещи добавили после каких-нибудь досадных инцидентов».

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