Португалия: Фабио Коэнтрау устроил истерику

«Львы» вели в счете всю игру, но на четвертой компенсированной минуте соперник заработал пенальти и ушел от поражения.

После замены португалец принялся громить скамейку запасных, а затем присел на нее и в истерике расплакался, пишет vesti.kz.

После 19 туров «Спортинг» с 47 очками идет на втором месте в турнирной таблице, отставая на один пункт от «Порту», у которого игра в запасе. «Сетубал» (14) располагается на предпоследней, 16-й строчке.