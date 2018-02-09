Португалия: фабрика мобильных телефонов

Фабрика уже открылась (6 февраля) и будет производить мобильные телефоны Iki Mobile, которые имеют пробку (кору пробкового дерева) в своей конструкции. Уже на старте планируется выпускать до 34-36 тысяч единиц в месяц. Темпы увеличения производства будет диктовать рынок.

Помимо данного подразделения, у Iki Mobile также есть завод в Китае, который производит, в основном, для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Малайзии и Индонезии.

В свою очередь, португальское подразделение, на инаугурации которого присутствовал министр экономики Мануэл Калдейра Кабрал, будет производить мобильные телефоны для Европы, Африки, Северной Америки и некоторых стран Южной Америки, таких как Мексика, а также для арабского рынка.

Как заявил представитель Iki Mobile Титу Кардозу, «на фабрике в Коруше будут изготавливаться конструкции мобильных телефонов, проводиться тестирование продукта на устойчивость, сборка, а также разработка программного обеспечения устройства».

Инвестиции в проект в Коруше составили 1,6 млн евро, причем без поддержки со стороны Европейского сообщества, поскольку Iki Mobile еще не получил ответа по двум заявкам, поданным в рамках программы «Португалия-2020».

Титу Кардозу добавил, что «помимо мобильных телефонов, скоро мы запустим планшет, который будет производиться на португальском подразделении».

«Открытие фабрики в Коруше означает смену технологий, является важной вехой для компании и Португалии в целом, поскольку представляет инновационный продукт португальского происхождения», - подчеркнул бизнесмен.

Португальский бренд Iki Mobile был запущен 17 ноября 2015 г. По предварительным данным, продажи в 2017 году превысили 4 млн евро, что на 35% больше, чем в 2016-м.