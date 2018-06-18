Португалия: фаду в Кашкайше

Понедельник, 18 Июнь 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: фаду в Кашкайше

Cuca Roseta, Ricardo Ribeiro, Ana Moura...

Вот лишь некоторые исполнители фаду, которые выступят в парке Палмела в Кашкайше с 19 по 21 июля в рамках концерта Montepio Fado Cascais.

Не упустите уникальная возможность услышать одни из самых громких имен в португальской музыке в идеальной обстановке - на океанском побережье.

На каждый вечер запланировано по два концерта. Начало - в 19.30 и 21.00.

Помимо романсов фаду, которое в 2011 году было объявлено ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием человечества, у вас будет возможность насладиться традиционными португальскими блюдами.

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