Португалия: фаду в Кашкайше

Вот лишь некоторые исполнители фаду, которые выступят в парке Палмела в Кашкайше с 19 по 21 июля в рамках концерта Montepio Fado Cascais.

Не упустите уникальная возможность услышать одни из самых громких имен в португальской музыке в идеальной обстановке - на океанском побережье.

На каждый вечер запланировано по два концерта. Начало - в 19.30 и 21.00.

Помимо романсов фаду, которое в 2011 году было объявлено ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием человечества, у вас будет возможность насладиться традиционными португальскими блюдами.