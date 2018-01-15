Португалия: фальшивые ваучеры от «супермаркетов»

Сеть супермаркетов Lidl, а затем и Continente предупредили своих клиентов в Португалии о мошеннической интернет-кампании, обнаруженной на различных сайтах и в социальных сетях, таких как WhatsApp, Facebook и Instagram и направленной на получение телефонных контактов.

«Один из мошеннических конкурсов на сайтах, не имеющих отношения к Lidl, обещает «подарочные ваучеры на сумму 250 евро в честь 16-летия Lidl» посредством «записи» с ответами на некоторые простые вопросы, типа сколько человек в вашей семье и сколько в среднем вы тратите на покупки. Затем о кампании предлагается рассказать 15 друзьям в WhatsApp, предоставив доступ к контактам в этом приложении. В завершение пользователю предлагается нажать на «кнопку» «Получить подарочный ваучер», что якобы должно произойти в течение «от 2 до 3 рабочих дней»», - говорится в сообщении Lidl, в котором подчеркивается, что «все рекламные акции размещаются на официальном сайте (www.lidl.pt ) в разделе «passatempos» и/или на официальных страницах в Facebook (www.facebook.com/lidlportugal ) и Instagram l (www.instagram.com/lidlportugal ).

«Мы просим вас проявлять особую осторожность при раскрытии ваших личных данных на страницах, которые не являются официальными страницами Lidl, - настоятельно рекомендует торговая сеть. - Поэтому, если вы получите сообщение об этой кампании, удалите его и не пересылайте. Но если вы все-таки открыли и ответили на вопросы, обратитесь к своему оператору, чтобы остановить сервис. Поскольку, примкнув к фальшивой кампании, вы подписываетесь на услугу, и с этого момента с вашего мобильного телефона снимается 4,5 евро».

Вслед за Lidl супермаркет Continente также заявил о мошенничестве в социальных сетях, посредством смс-сообщений и электронных писем, которое, «помимо злоупотребления товарным знаком без разрешения, направлено на сбор личных данных граждан с обещанием несуществующей премии». Девиз кампании такой же, как тот, что использовался Lidl: в честь 33-летнего юбилея бренда потребителей «презентуют» ваучером на сумму 250 евро.

Continente пытается идентифицировать авторов ложной кампании и оповестила о ситуации организации, которые отвечают за размещение сайта, а также службы обмена мгновенными сообщениями (instant messaging), чтобы предотвратить распространение информации.

Сеть супермаркетов подчеркивает, что «все ее инициативы распространяются через официальные платформы бренда».

Товарные знаки нередко используются в фишинг-атаках для мошеннического получения телефонных контактов или идентификационных данных пользователя, в основном - с помощью рекламных акций. В августе прошлого года, например, в афере такого типа была использована авиакомпания Easyjet.