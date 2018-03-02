Португалия: Feira de Albufeira

В первый и третий вторник каждого месяца, с 9:00 до 14:00, в Албуфейре (Albufeira) проводится местный Рынок Кинзенал (что означает «раз в две недели»). Здесь можно купить всего понемногу, начиная от продуктов питания и заканчивая одеждой. Посетите здешние торговые палатки и не стесняйтесь торговаться за хорошую цену. Это уникальный опыт для желающих немного пожить в кругу старинных обычаев и «ухватить» специфику земли Алгарве.

Время проведения: 6 и 20 марта

Место проведения: Albufeira