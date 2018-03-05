Португалия: Feira Semanal de Barcelos

Эта древняя историческая традиция берет начало в 1412 году, и тогда же она была узаконена королем Жоау (D. João). С этого времени, каждый четверг, на самой большой площади города демонстрируется все многообразие народных искусств и ремесел – от керамики, вышивки, ткачества и плетения до резьбы по дереву и ковки железа.

Также там продается урожай с небольших огородов из ближайшей округи. Кстати, ради свежести овощей и настоящих домашних яиц, хозяйки рано поутру спешат на ярмарочную площадь и на фермы, почти в то же время, когда пропоет петух.

По этим причинам Фейра де Барселуш служит главным фактором привлечения туристов в регионе и источником вдохновения для поэтов, писателей и художников.

Существует любопытный факт о Кампу да Фейра де Барселуш (Campo da Feira de Barcelos): эта площадь была классифицирована IGESPAR как объект культурного наследия во многом благодаря еженедельной ярмарке.

Время проведения: 8, 15, 22 и 29 марта

Место проведения: Campo da República, Barcelos