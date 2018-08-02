Португалия: Festas do Mar в Кашкайше

Четверг, 02 Август 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: Festas do Mar в Кашкайше

Музыкальный фестиваль на одном из самых знаменитых пляжей близ Лиссабона.

Кашкайш – модный морской курорт в 30 км от Лиссабона, где в прошлом любили отдыхать члены королевской семьи и представители местной знати. В наши дни отдых в Кашкайше пользуется огромной популярностью как у португальцев, так и у заграничных туристов. Для развлечения гостей курорта здесь устраивается крупный культурный праздник «Морской фестиваль», собирающий тысячи зрителей ежегодно.

Главное мероприятие фестиваля Festas do Mar – серия бесплатных концертов португальских и международных артистов, которые проходят на открытой сцене, установленной на берегу бухты Кашкайш, в нескольких метрах от городского пляжа. Выступления начинаются ежедневно в 20:30 и заканчиваются в 00:00 серией великолепных фейерверков. Помимо этого, культурная программа «Морского фестиваля» включает в себя красочный традиционный парад, посвященный Деве Заступнице – покровительнице морских навигаторов.

Место проведения: Cascais

Время проведения: с 17 по 26 августа

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