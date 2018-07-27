Португалия: фестиваль Андансаш

Пятница, 27 Июль 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: фестиваль Андансаш

В августе примите участие в фестивале «Андансаш», во время которого танец и движение захватывают вся и всех.

Международный фестиваль традиционной музыки и танца проводится ежегодно. Это мероприятие ставит целью популяризацию танца и народной культуры в динамичной форме и с участием широкой публики. Он включает мастерские музыки, танца, театра и народных ремесел, которые способствуют лучшему ознакомлению с культурами и традициями разных стран.

Фестиваль проходит в атмосфере контакта с природой в месте, где предлагается целый ряд самых разных мероприятий, которые помогают участникам глубже ознакомиться с природными, историческими и археологическими богатствами данного региона.

Место проведения: Barragem de Póvoa e Meadas, Castelo de Vide

Время проведения: с 1 по 5 августа

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