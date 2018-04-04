Португалия: фестиваль цветов на Мадейре

На острове их выращивают круглый год - это связано с умеренным субтропическим климатом, когда разница температур между самым холодным временем года и самым теплым составляет всего 7° градусов. Поэтому здесь отлично приживаются самые разнообразные растения со всего мира.

Жители острова очень любят этот весенний праздник и относятся к его подготовке творчески - плетут огромные цветочные ковры и карнавальные платья из цветов для танцовщиц, составляют разнообразные букеты и корзины. В разработке оригинальных украшений к каждому фестивалю задействованы лучшие португальские дизайнеры, для которых представить свои работы на празднике является вопросом престижа.

Главное событие фестиваля - пышный цветочные парад, когда длинная процессия из цветочных платформ под звуки музыки шествует по городским улицам, распространяя вокруг себя благоухание свежих цветов. Это самый подходящий для визита на остров период времени.

Время проведения: с 19 апреля по 6 мая

Место проведения: Funchal, Madeira