Португалия: фестиваль «Эфемерные сады»

Во время проведения многокультурного фестиваля «Эфемерные сады» город Визеу (Viseu) превращается в пространство, где мышление проверяет новые контуры, созданные рукой местных, национальных и международных художников, в контакте с сообществом. Проявления творческого мышления и художественные произведения представлены в самых значимых районах города Визеу, например, в Кафедральном соборе, Церкви милосердия, музеях, капеллах, садах, площадях и в различных зданиях исторического центра города, что дает возможность использовать эти пространства совершенно другим образом.

Фестивал будет проходить с 6 по 10 июля.