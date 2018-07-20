Португалия: фестиваль электронной музыка «BOOM»

Пятница, 20 Июль 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: фестиваль электронной музыка «BOOM»

Биеннале психоделической музыки, искусства и культуры превращает тихую португальскую деревушку в оазис богемных развлечений современных «детей цветов».

Один из самых популярных альтернативных фестивалей танцевальной музыки, - стоящий в одном ряду с американским Burning Man, английским Secret Garden Party и бельгийским Tomorrowland, - раз в два года проходит на берегу озера близ старинного города Иданья-а-Велья. С 1997 года Boom Festival считается образцовым опен-эйр праздником для любителей псай-транса и прогрессивной психоделической культуры во всем мире.

Четыре фестивальные сцены - Dance Temple («Храм танца»), Alchemy Circle («Алхимический круг»), Sacred Fire («Священный огонь») и Chill Out Gardens («Чиллаут сады») - создают идеальные условия для погружения в любимую разновидность электронных пульсаций. Диджейские сеты соседствуют здесь с выступлениями живых коллективов, способных погрузить слушателей в состояние блаженного транса. Музыкальные вибрации служат отличным фоном для выступления уличных театров, заклинателей огня, цирковых шоу и киносеансов. Параллельно с концертами в соседних шатрах проходят сеансы йоги, медитации, сеансы звуковой терапии, мастер-классы по оздоравливающим практикам и семинары духовных учителей.

Цена билетов на фестиваль «Бум» начинается от 130 евро. Обычно они раскупаются сразу после начала предварительных продаж.

Время проведения: с 22 по 29 июля

Место проведения: Иданья-а-Велья

 

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