Португалия: фестиваль фильмов ужасов в Лиссабоне

Вторник, 28 Август 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: фестиваль фильмов ужасов в Лиссабоне

Кинофестиваль MOTELx познакомит португальских зрителей с мировыми новинками хорора, а также классическими фильмами этого жанра.

Международный фестиваль фильмов ужасов «МотельХ» в Лиссабоне подготовил для своих гостей немало сюрпризов. Те, кто придут в залы кинотеатра Сан-Хорхе, смогут взглянуть на популярный жанр по новому, выйдя далеко за рамки широко разрекламированных голливудских блокбастеров. Португальский фестиваль представляет фильмы ужасов во всем их многообразии – от мистики до кровавых слешеров, от психологических триллеров до картин о чудовищах, от популярных работ до малоизвестных шедевров независимого кино, от картин из «золотого фонда» до плодов новаторских экспериментов.

Ежегодно почетными гостями киносмотра становятся признанные мэтры жанра, а один из известных режиссеров презентует здесь свою новую работу. Всего в рамках лиссабонского кинофестиваля MOTELx демонстрируется боле 80 фильмов, а также проходит ряд дополнительных мероприятий – мастер-классов, презентаций, дискуссионных клубов, концертов тематической музыки. Завершается фестиваль ужасов красочным «Парадом зомби».

Время проведения: с 5 по 10 сентября

Место проведения: Cinema São Jorge, Lisboa

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