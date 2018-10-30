Португалия: фестиваль Гимарайш-Джаз
В Гимарайше пройдет фестиваль джаза.
Если Вы любите джазовую музыку, то не пропустите этот фестиваль, который в первый год (1992) своего существования был признан критикой лучшим фестивалем года.
С тех пор в первые недели ноября Фестиваль “Гимарайш-Джаз” знакомит нас с новинками в джазовой музыке. Этот фестиваль стал местом, где представлены музыка и музыканты, которые вызывают у публики новый интерес, являясь выразителями оригинальных направлений и тенденций.
Время проведения: с 8 по 17 ноября
Место проведения: Guimarães
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