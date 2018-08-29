Португалия: фестиваль Холи в Лиссабоне

Фестиваль Холи, также известный как Праздник красок, родом из Индии. Изначально, обсыпание каждого встречного яркой красящей пудрой гулал символизировало приход весны и победу сил любви над злом. Сегодня священная традиция превратилась в веселую забаву, с каждым годом набирающую популярность у европейской молодежи. На фестиваль Холи, проходящий ежегодно в португальской столице, съезжаются тысячи людей со всей страны.

В столице Португалии Холи начинается на стадионе Лиссабонского университета. Главное событие фестиваля красок Happy Holi Portugal – «цветной взрыв». По команде ведущего все собравшиеся бросают в воздух и в друг друга целое облако разноцветного порошка, а после начинается веселая дискотека с периодическим повторением «взрывов». Танцы под ориентальные мелодии, ловко смиксованные диджеями с современными клубными ритмами, продолжатся до позднего вечера.

Вход на Холи в Лиссабоне стоит 15 евро – в цену входит 2 мешочка с краской гулал.

Время проведения: 10 сентября

Место проведения: Lisboa