Португалия: фестиваль «Хорошие звуки»
В середине августа в поселке Сем-Солдуш возле города Томара, проводится фестиваль «Хорошие звуки» (Festival Bons Sons).
«Хорошие звуки» - это не только фестиваль. Это уникальное событие, поскольку фестивальной площадкой становится сам поселок, дающий приют восьми сценам, которые отлично вписываются в пространство улиц, площадей, церквей и других сооружений и каждая из которых имеют свою собственную программу.
Интеграция в сельский пейзаж на этом не заканчивается, поскольку сами жители поселка вовлечены в организацию и проведение фестиваля, оказывая радушный прием и поддержку посетителям, что обеспечивает необыкновенный, запоминающийся, полный ярких впечатлений музыкальный праздник.
Время проведения: с 9 по 12 августа
Место проведения: Tomar
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