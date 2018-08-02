Португалия: фестиваль «Хорошие звуки»

«Хорошие звуки» - это не только фестиваль. Это уникальное событие, поскольку фестивальной площадкой становится сам поселок, дающий приют восьми сценам, которые отлично вписываются в пространство улиц, площадей, церквей и других сооружений и каждая из которых имеют свою собственную программу.

Интеграция в сельский пейзаж на этом не заканчивается, поскольку сами жители поселка вовлечены в организацию и проведение фестиваля, оказывая радушный прием и поддержку посетителям, что обеспечивает необыкновенный, запоминающийся, полный ярких впечатлений музыкальный праздник.

Время проведения: с 9 по 12 августа

Место проведения: Tomar