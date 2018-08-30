Португалия: фестиваль Колумба на Мадейре

В сентябре жители небольшого острова Порту-Санту к северо-востоку от Мадейры отмечают событие, связанное с именем самого известного путешественника всех времен Христофора Колумба. Великий мореплаватель был женат на дочери местного губернатора и жил какое-то время на острове, о чем свидетельствует его дом-музей в городе Вила-Балейра. Праздник погружает остров в атмосферу Ренессанса – местные жители массово наряжаются в костюмы эпохи Великих географических открытий, средневековая ярмарка разворачивает свои пестрые шатры , а на улицах звучит аутентичная музыка XV века.

Главное событие этого исторического фестиваля на Мадейре – реконструкция прибытия на остров Христофора Колумба в 1478 году. Высадка процессии Колумба с уменьшенной копии его знаменитой каравеллы сопровождается парадом знатных горожан под звуки торжественных фанфар, выступлением цирковых актеров, веселыми танцами и уличными гуляниями.

Время проведения: с 13 по 15 сентября

Место проведения: Madeira