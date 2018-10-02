Португалия: фестиваль кукольных театров в Порту

Вторник, 02 Октябрь 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: фестиваль кукольных театров в Порту

В октябре в Порту проходит Международный фестиваль кукольных театров.

Он объединяет представителей различных видов искусств и наполняет многоязычием улицы города.

На основных площадках города и даже в общественных местах кукольные театры из различных стран устраивают спектакли для детей, и не только. В последние годы для привлечения большего числа зрителей программа Фестиваля стала более разнообразной и включает в себя различные музыкальные и танцевальные мероприятия, а также выступления других артистов и художников на улицах города к удивлению и удовольствию зрителей.

Время проведения: с 10 по 21 октября

Место проведения: Porto - Teatro Municipal do Porto Rivoli - Campo Alegre, Teatro Nacional São João, Teatro do Bolhão

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