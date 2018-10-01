Португалия: фестиваль любительской орнитологии в Сагреше

В октябре, в Сагреше, который находится в регионе Алгарве, пройдет крупнейшее в Португалии мероприятие для любителей «бердвотчинга», (т. е. наблюдения за птицами, англ. birdwatching): Фестиваль любительской орнитологии. В это время года Сагреш, который отличается огромным биоразнообразием и потрясающими пейзажами, становится главной в Португалии точкой пересечения миграционных маршрутов перелетных птиц, направляющихся в теплую Африку.

Программа фестиваля состоит из более чем 160 различных мероприятий, в которых можно участвовать как поодиночке, так и вместе с друзьями и родственниками.

Гостей ждут пешие и водные экскурсии, короткие учебные курсы, семинары по вопросам охраны окружающей среды, занятия по кольцеванию птиц и слежению за ними, а также многое другое. Помимо этого, вы сможете принять участие в экскурсиях, посвященных истории Сагреша, а также прогуляться пешком или верхом на осле или лошади. Для гостей также будут организованы поездки на катере для наблюдения за дельфинами или птицами. Некоторые мероприятия можно будет посетить бесплатно, для других на время фестиваля будет действовать специальная цена. В течение четырех дней, пока будет идти фестиваль, участники также смогут воспользоваться со скидкой услугами местных партнеров мероприятия, включая гостиницы, рестораны и магазины.

Время проведения: с 4 по 7 октября

Место проведения: Sagres