Португалия: фестиваль Маре-ди-Агошту
Среди волшебных пейзажей залива Прая-Формоза на острове Святой Марии Международный фестиваль музыки августовских приливов (Маре-ди-Агошту) собирает знаменитости из разных стран мира.
На сцене, расположенной всего лишь в двадцати метрах от моря, выступают известные исполнители национального и международного класса. Самые разнообразные эстетические направления “world music” представлены на этом фестивале, завоевавшем заслуженное призвание за двадцать лет своего существования.
Время проведения: с 23 по 25 августа
Место проведения: Praia Formosa - Ilha de Santa Maria
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