Португалия: фестиваль Маре-ди-Агошту

На сцене, расположенной всего лишь в двадцати метрах от моря, выступают известные исполнители национального и международного класса. Самые разнообразные эстетические направления “world music” представлены на этом фестивале, завоевавшем заслуженное призвание за двадцать лет своего существования.

Время проведения: с 23 по 25 августа

Место проведения: Praia Formosa - Ilha de Santa Maria