Португалия: фестиваль марионеток и анимационных форм FIMFA
В мае и июне FIMFA соберет в Лиссабоне марионеток со всего мира.
Профессиональные коллективы из разных стран, получившие признание на международном уровне, представят свои достижения в программах, рассчитанных на разную публику и разный возраст.
Параллельно с театральными представлениями пройдут коллоквиумы, выставки и ярмарки, посвященные этой теме.
Фестиваль пройдет с 3 по 20 мая.
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