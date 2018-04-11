Португалия: фестиваль марионеток и анимационных форм FIMFA

Среда, 11 Апрель 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: фестиваль марионеток и анимационных форм FIMFA

В мае и июне FIMFA соберет в Лиссабоне марионеток со всего мира.

Профессиональные коллективы из разных стран, получившие признание на международном уровне, представят свои достижения в программах, рассчитанных на разную публику и разный возраст.

Параллельно с театральными представлениями пройдут коллоквиумы, выставки и ярмарки, посвященные этой теме.

Фестиваль пройдет с 3 по 20 мая.

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