Португалия: фестиваль марионеток и анимационных форм FIMFA

Профессиональные коллективы из разных стран, получившие признание на международном уровне, представят свои достижения в программах, рассчитанных на разную публику и разный возраст.

Параллельно с театральными представлениями пройдут коллоквиумы, выставки и ярмарки, посвященные этой теме.

Фестиваль пройдет с 3 по 20 мая.