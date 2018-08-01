Португалия: фестиваль Meo Sudoeste

Летний фестиваль Sudoeste («Юго-Восток») проходит на побережье Алентежу - одном из самых живописных пляжных курортов страны. Музыкальный праздник, при спонсорской поддержке крупного сотового провайдера MEO, каждый год представляет слушателям португальских и международных музыкантов самого высокого уровня. За последние годы на трех сценах оупен-эйра выступили такие всемирно известные артисты, как Мартин Гаррикс, Jamiroquai, Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike, Бенни Бенасси, Дэвид Гетта, Лил Уэйн и DJ Snake.

Помимо отличной музыки, на «Судоэсте» можно насладится и пляжным отдыхом. В течение дня от места проведения фестиваля до крупнейшего пляжа курорта Замбужейра-ду-Мар ходит бесплатный транспорт. Добраться до фестиваля проще всего от Лиссабона – поездом до станции Фунчеира, откуда гостей «Судоэсте» забирают автобусы.

Стоимость билетов на фестиваль - от 48 евро, что уже включает разрешение на кемпинг и парковку.

Место проведения: Zambujeira do Mar

Время проведения: с 7 по 11 августа