Португалия: фестиваль Монте на Мадейра

Четверг, 02 Август 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: фестиваль Монте на Мадейра

Фестиваль Монте дает отличный шанс познакомиться с одной из самых красивых традиций острова Мадейра.

Праздник считается крупнейшим религиозным фестивалем на Мадейре и посвящен чествованию Богородицы Монте – святой покровительницы острова. Центром празднования становится величественная церковь Игрея до Монте на холме над Фуншалом. Местные жители целыми семьями встречаются на мессе в храме, который, по случаю праздника украшают великолепными гирляндами из цветов. Затем, религиозный ритуал перерастает в народные гуляния в окрестностях церкви – друзья и близкие собираются за столами с традиционными блюдами и знаменитым крепленым вином мадера. Музыка, танцы и всеобщее веселье продолжаются всю ночь.

На следующий день праздник достигает своей кульминации. Островитяне, одетые в праздничные традиционные наряды, совершают торжественное паломничество к Игрея до Монте, чтобы попросить у Богородицы защиты и покровительства на весь год.

Место проведения: Madeira, Funchal

Время проведения: с 14 по 15 августа

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