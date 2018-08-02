Португалия: фестиваль Монте на Мадейра

Праздник считается крупнейшим религиозным фестивалем на Мадейре и посвящен чествованию Богородицы Монте – святой покровительницы острова. Центром празднования становится величественная церковь Игрея до Монте на холме над Фуншалом. Местные жители целыми семьями встречаются на мессе в храме, который, по случаю праздника украшают великолепными гирляндами из цветов. Затем, религиозный ритуал перерастает в народные гуляния в окрестностях церкви – друзья и близкие собираются за столами с традиционными блюдами и знаменитым крепленым вином мадера. Музыка, танцы и всеобщее веселье продолжаются всю ночь.

На следующий день праздник достигает своей кульминации. Островитяне, одетые в праздничные традиционные наряды, совершают торжественное паломничество к Игрея до Монте, чтобы попросить у Богородицы защиты и покровительства на весь год.

Место проведения: Madeira, Funchal

Время проведения: с 14 по 15 августа