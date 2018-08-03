Португалия: Фестиваль Монте-Верде

Пятница, 03 Август 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: Фестиваль Монте-Верде

Фестиваль из «другого мира» - так заявляет о себе фестиваль Монте-Верде, который проводится в августе на острове Сан-Мигель. 

При очень разнообразной программе, в которой сделана ставка на скрещивание самых различных стилей (регги, рока, хип-хопа, электронной музыки и других), фестиваль проходит на пляже Монте-Верде (Praia de Monte Verde) в Рибейра-Гранде (Ribeira Grande).

Помимо дневных билетов, есть общие проездные билеты с или без проживания в кемпинге, более экономичная форма посещения фестиваля, который в предыдущем выпуске принял около 28 000 посетителей.

Время проведения: с 9 по 11 августа

Место проведения: Ribeira Grande - Ilha de São Miguel

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