Португалия: Фестиваль Монте-Верде
Фестиваль из «другого мира» - так заявляет о себе фестиваль Монте-Верде, который проводится в августе на острове Сан-Мигель.
При очень разнообразной программе, в которой сделана ставка на скрещивание самых различных стилей (регги, рока, хип-хопа, электронной музыки и других), фестиваль проходит на пляже Монте-Верде (Praia de Monte Verde) в Рибейра-Гранде (Ribeira Grande).
Помимо дневных билетов, есть общие проездные билеты с или без проживания в кемпинге, более экономичная форма посещения фестиваля, который в предыдущем выпуске принял около 28 000 посетителей.
Время проведения: с 9 по 11 августа
Место проведения: Ribeira Grande - Ilha de São Miguel
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