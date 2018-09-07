Португалия: фестиваль садов

Пятница, 07 Сентябрь 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: фестиваль садов

Посетите «Международный фестиваль садов», и Вы будете приятно удивлены творениями, созданными в рамках этой инициативы.

Фестиваль будет проходить до октября и содействует развитию вкуса и интереса к саду и садоводческому хозяйству – в целях сохранения и защиты природы.

Подчиненный разным темам каждый год, фестиваль является местом конкурса национальных и международных проектов, двенадцать из которых затем отбираются и заново создаются в городе Понте-де-Лима. В течение пяти месяцев эти сады могут посещаться и оцениваться публикой, которая таким образом знакомится с новыми концепциями садоводчества и с различными тенденциями его развития.

Фестиваль продлится до 31 октября в Ponte de Lima

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: фестиваль садов

      Посетите «Международный фестиваль садов», и Вы будете приятно удивлены творениями, созданными в рамках этой инициативы.

      Подробнее

    • Португалия: фестиваль Observanatura

      Узнать больше о птицах и среде их обитания можно на фестивале "ObservaNatura", который пройдет в сентябре в Мойньо-ди-Маре-да-Моришка.

      Подробнее

    • Испанцы готовы зарабатывать меньше

      4% испанцев готовы получать меньше, чтобы меньше работать.

      Подробнее

    • Испания: соевое мясо завоевывает шеф-поваров

      Производимое в Барселоне соевое мясо завоевывает признание лучших шеф-поваров.

      Подробнее

    • В Италии нашли полную золота амфору

      Общая стоимость амфоры и монет исчисляется миллионами евро.

      Подробнее

    • Италия: молния повредила основание памятника Гарибальди

      Разряд молнии отколол крупный кусок от постамента памятника Джузеппе Гарибальди в Риме.

      Подробнее

    • Хамство в разговоре с полицейским лишило туристов 10 тысяч долларов

      В американском городе Чарльз-Таун, штат Западная Вирджиния, полицейские отобрали у туристов 10 тысяч долларов и три месяца отказывались возвращать.

      Подробнее

    • Илон Маск употребил наркотик в прямом эфире

      Бизнесмен Илон Маск употребил марихуану в прямом эфире во время интервью для подкаста Joe Rogan Experience.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья